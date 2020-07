Coreografías de TikTok son montadas en un vals de XV años

Una quinceañera se ha viralizado y no es por su forma de bailar o por una caída, si no porque decidió no hacer una típica coreografía de XV años y transformar su baile en una larga mezcla de TikToks.

A través de redes sociales, se difundió el baile de esta quinceañera que ya le dio la vuelta a la web, debido a que cada uno de los bailes es parte de los ya famosos TikTokers, confirmando que las coreografías ya no son lo más usado.

Además esta adolescente decidió dejar a un lado a los chambelanes y bailar junto a un grupo de amigas que siguieron los mismos pasos de la protagonista de la noche.

Estos clips fueron compartidos por Alejandro Díaz y desde ese momento se han compartido más de 74 mil veces y ha tenido más de 300 mil reacciones y más de 15 mil comentarios, donde toman con humor este momento y hasta desean recrear esta fiesta que ya se convirtió en la más famosa del momento.

¿Quién dijo yooo?