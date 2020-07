Ponen en riesgo a un menor al colgarlo de un precipicio

La historia de un hombre de 30 años de edad le está dando la vuelta a la red, donde se dio a conocer que este sujeto no creía en el coroanvirus y debido a eso decidió asistir a una fiesta en Texas.

A través de The New York Times, se confirmó que el hombre no creía en esta enfermedad y debido a eso fue a una fiesta ‘COVID’, lo cual se dio a conocer horas más tardes al enfermar.

“Realmente consideraba que la enfermedad era un engaño. Pensaba que por ser joven era invencible y que él no se vería afectado”, declararon los doctores que atendieron al hombre que finalmente tuvo síntomas y murió en el Hospital Metodista de San Antonio.

A sad, shocking story from the chief medical officer of San Antonio’s Methodist Hospital: A 30-year-old who attended a “Covid party” and then made a deathbed confession to the nurse. “I think I made a mistake. I thought this was a hoax.” pic.twitter.com/MfruZjZais — Dan Diamond (@ddiamond) July 11, 2020

La historia se ha viralizado ya que los doctores desean que las personas que no creen en la COVID-19 se den cuenta de que esto no es un chiste y que es probable que si no se cuidan mueren, ya que la edad no determina si pasas con éxito cada síntoma del coronarivus.

Se desconoce cuántas personas más podrían estar contagiadas de COVID-19 por esta fiestas que ha empezado a ser tendencia por los jóvenes que no creen en el virus.