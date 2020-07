Por fin revelan la razón por la que Alfredo Adame y Laura Bozzo se enfrentaron

En cada emisión del programa ‘La Voz’, los coaches hacen lo imposible para que los mejores concursantes se queden en su equipo durante esta primera etapa.

Y Belinda quedó rendida a los pies de Prudence una participante que la dejó totalmente impresionada con su talento, incluso le prometió que la cuidaría como nadie y que la ayudaría a llegar lejos porque había quedado “enamorada de su voz”.

Fue durante la transmisión de este lunes que Prudence emocionó a Christian Nodal, Ricardo Montaner, María José y Belinda con su interpretación de la canción “Dream on” de Aerosmith.

Belinda además de aplaudirle se arrodilló ante la participante y le dijo: “Espectacular performance. A mí es muy difícil que me sorprendan y pocas veces me he sorprendido como contigo. Si yo estuviera del otro lado, yo sería tu fan número uno; eres de las artistas que yo seguiría, estaría afuera del hotel esperando a que me dieras un autógrafo, estaría ahí esperando que me dijeras algo bonito, que me saludaras. Fuiste mágica, majestuosa, todo. No hay un pero en ti”, expresó la joven cantante.