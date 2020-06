Asaltan a reportera de la CNN en plena transmisión en vivo

Sin duda alguna los reporteros que están en campo suelen llevarse sorpresas que pueden ser desagradables, como lo que vivió una reportera en Brasil de la CNN a quien asaltaron con un cuchillo mientras hacía una transmisión en vivo.

La reportera Bruna Macedo, estaba realizado una transmisión en directo informando del crecimiento de un río en Ponte das Bandeiras, debido a las fuertes lluvias en la capital de Sao Paulo, cuando un sujeto encapuchado se acercó y la amenazó con un cuchillo, al final, el ladrón se llevó dos teléfonos celulares.

En las imágenes difundidas a través de varias redes sociales se aprecia cómo el sujeto caminaba por el puente hasta que interrumpió a la reportera quien no se había percatado del asalto.

En la producción de la emisión de la CNN cortaron cuando se percataron de lo que sucedía y más tarde el presentador Rafael Colombo explicó que aunque la reportera y el camarógrafo salieron ilesos del asalto y solo fue un susto, llegó a la redacción en estado de shock: “Ella presentará ahora una denuncia a la policía. La vida continúa”.

A #CNN reporter was mugged Saturday morning (27), during a live appearance on the station’s news. Journalist Bruna Macedo was covering the rain in the city of São Paulo, in the Ponte das Bandeiras region, when she was surprised by a robber 1⃣ pic.twitter.com/06ZN91nLcp

— هشام بكر (@HishamBaker3) June 28, 2020