Empresa de Ari Borovoy y su hermano, enfrentarán una demanda múltiple por despido injustificado

Ari y Jack Borovoy enfrentarán en los próximos días una demanda múltiple por despido injustificado, por parte de ex-trabajadores de Bobo Producciones, tras ser despedidos de manera injustificada.

La noticia se dio a conocer a través de una entrevista de ‘Ventaneando’ a Adolfo González Bernal, abogado de los empleados: Sebastián Cortéz, Enrique Santiago Vega, Luis Fernando Echeverría y Georgina González, quienes afirman que los malos manejos de Bobo empezaron desde diciembre.

Estos ex empleados dejaron de recibir un sueldo desde marzo, sin embargo, fue en diciembre cuando el aguinaldo no llegó completo y tras el anuncio de la pandemia, fueron enviados a trabajar en modalidad de home-office.

Bobo Producciones enfrenta una demanda múltiple por despido injustificado y en EXCLUSIVA les tenemos todos los detalles. #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/60ocQKiob6 — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 16, 2020

“Hicieron un pago a partir de otra empresa, les dejaron de pagar y comenzaron a utilizar otras empresas, iban alternando un método tipo carrusel, elegantemente le llaman planeación fiscal, pero es eludir sus responsabilidades patronales”, confirmó el abogado.

Aparentemente no solo está el hecho de que los empleados no han recibido una justificación del por qué fueron despedidos, si no que, los hermanos aparentemente han eludido responsabilidades ante la Secretaría de Hacienda, Infonavit y Seguro social, por lo que esta demanda podría convertirse en otro asunto más serio.

Hasta este momento, nadie de Bobo Producciones ha dado su opinión respecto a esta demanda y parece ser, que se pretende arreglar lejos de los reflectores.