Erika Buenfil hace épica imitación de Anahí

Aunque el festival de música que se realiza a principios de cada año en Indio, California había sido pospuesto hasta el mes de octubre, lo acaban de cancelar de manera definitiva debido a la emergencia sanitaria.

Los organizadores y autoridades confirmaron que el festival que se realizaría en abril, será hasta el año 2021 que se retome, debido a la propagación del COVID-19 en Estados Unidos.

Fue Cameron Kaiser, oficial de salud pública del condado de Riverside, quien decidió cancelar definitivamente el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella pero también el Festival de Música Country de Stagecoach, ya que existe la posibilidad de un rebrote en otoño.

“Me preocupa dados los indicios de que el coronavirus podría empeorar en el otoño. Además, eventos como Coachella y Stagecoach entrarían en la etapa 4 detenida por el gobernador (Gavin) Newsom, que según ha declarado previamente requeriría la existencia de tratamiento o una vacuna. Dadas las circunstancias y el potencial proyectado, no me sentiría cómodo en seguir adelante”, aseguró Kaiser.

