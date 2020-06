Cynthia Klitbo afirma que Vanessa Guzmán no tiene talento

Cynthia Klitbo siempre ha permanecido en silencio respecto a sus compañeros de trabajo, usualmente habla maravillas de cada uno de los actores con los que comparte créditos, pero en esta ocasión no ocurrió lo mismo con Vanessa Guzmán.

Durante un en vivo de YouTube del canal Tlnovelas, preguntaron a la actriz si había tenido buenos compañeros en ‘Teresa’ y ella confirmó que sí, pero agregó que no siempre es así y en ese momento, el nombre de Vanessa salió.

“Hay una persona que yo no entiendo cómo está trabajando otra vez y que estuvo conmigo. Vanessa Guzmán es el ser más despreciable con el que yo he trabajado, nunca había visto una persona así. Un día quiso tratarme mal y le salió ‘el chirrión por el palito’, no tengo empacho en decirlo porque es una mala persona y además tiene poco talento para tanta soberbia”, recalcó y aparentemente nadie de sus compañeros le dirigía la palabra porque la actriz se creía “la estrella.”