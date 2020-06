Cara Delevingne se declara abiertamente pansexual

Recientemente la modelo de 27 años terminó su relación con la actriz Ashley Benson, protagonista de la serie ‘Pretty Little Liars’ y confesó abiertamente que se declara abiertamente pansexual.

No es la primera famosa que habla sobre la pansexualidad, el año pasado Bella Thorne explicó que se considera pan y ahora Cara lo hizo durante su entrevista con la revista Variety donde además explicó que la aceptación en Hollywood sobre su sexualidad no ha sido fácil.

“La cosa está conmigo, cambio mucho. Me siento diferente todo el tiempo. Algunos días, me siento más femenina. Algunos días, me siento más como un hombre. Siempre permaneceré, creo, pansexual. Sin embargo, uno se define a sí mismo, ya sea ‘ellos’ o ‘él’ o ‘ella’. Me enamoro de la persona y eso es todo. Me atrae la persona”, explicó.

En este número del mes de junio se celebra el orgullo de la comunidad LGBT y Cara Delevingne habla sobre su viaje, comparte cómo celebra el Orgullo y se abre sobre cómo le dijeron que necesitaba tener barba si quería tener éxito.

La pansexualidad, de acuerdo a la Real Academia Española se trata de la “tendencia a encontrar en toda conducta una motivación sexual”, algunos diccionarios la definen como la atracción sexual, romántica o emocional hacia las personas sea cual sea su sexo o identidad sexual.

Cara también habló sobre su acercamiento con el productor Harvey Weinstein, quien enfrenta una condena de 23 años en prisión por los delitos de acoso sexual, y aseguró que en los inicios de su carrera la condicionó.

“Harvey fue una de las personas que me dijo que no podía estar con una mujer y también ser actriz. Tenía que tener barba. Para mí, la idea de tener una barba era, lo había escuchado antes, me sentí muy desanimada. ¿Tienes una conversación con un amigo y ellos dicen, voy a fingir que estoy contigo pero realmente no te amo. Creo que cuando me empujaron más de esa manera, me di cuenta de cuánto más necesitaba ir para el otro lado”, explicó.