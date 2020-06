Lea Michele condena el caso de George Floyd y ex actriz de ‘Glee’ la denuncia por racismo

‘Glee’ es uno de los programas más queridos de toda una generación y aunque fue retirado temporalmente de Netflix, debido a que tenía muchos fanáticos, este programa regresó para ya nunca irse, pero recientemente la protagonista de la serie Lea Michele fue señalada de ser racista en las grabaciones de la historia.

Lea Michele reprobó el asesinato de George Floyd y pidió terminar con el racismo, sin embargo, esto alertó a ex actores del elenco que reprocharon esta postura luego de que ella hiciera lo mismo con ellos.

George Floyd did not deserve this. This was not an isolated incident and it must end. #BlackLivesMatter

Tras esto, Samantha Ware, quien participó en la sexta temporada de la serie, reclamó a Lea que ahora juegue con este discurso, cuando ella hizo su vida una pesadilla.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020