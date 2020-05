Kimberly Loaiza reaparece y así reacciona Juan de Dios Pantoja

Hace unos 9 años, James Franco y Anne Hathaway, confirmaron su talento a través de una parodia de ‘Vaselina’ uno de los musicales más importantes de la historia de Hollywood.

Ambos eran en ese momento fueron los anfitriones más jóvenes de los Premios Oscar y aunque no fue la única escena que recrearon, si una de los que más ha impactado a la red y hoy vuelve convertirse en uno de los vídeos más vistos por quienes no habían apreciado la parodia.

En este clip James interpreta a Danny Zuko, mientras que Anne Hathaway aparece como Sandy Olsson, quienes fueron interpretados en John Travolta y Olivia Newton-John en 1978 y hasta este momento es una de las películas más vistas de todos los tiempos.

La canción que aparece en el filme y la parodia son “You Are The One That I Want”, aunque se cree que es casi parecido y revive la nostalgia de nuestros personajes de 1978, no ha terminado de convencer.

A pesar del arduo trabajo que se realizó por parte de James y Anne, han sido calificados como una de las peores parejas de los Oscar, incluso muchos vieron sobresalir a la actriz sobre su compañero de los premios.

En 2011 James Franco y Anne Hathaway hicieron su versión de “Grease” (1978) pic.twitter.com/uPFEnx2r8V — FORUCINEMA ™ (@forucinema) April 30, 2020

¿Cuál es su escena favorita?