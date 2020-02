Una cosplayer vende atrevidas fotos a 3 dólares en redes sociales

Un vídeo que circula en las redes sociales se volvió viral debido a las declaraciones que realizó asegurando que las personas que venden cosméticos hacen pacto con el diablo.

Segura de sus palabras la mujer explicó que los productos cosméticos contienen “grasa de cadáver”, “sangre de murciélago” y “buitres”. Incluso se atrevió a decir que ella misma ha presenciado el infierno.

También aseguró que las mujeres no deben usar aretes ni joyería: “hagan caso porque el infierno es real, yo vi el infierno, hay unos animales tan horrorosos que tan solo de verlos podrían producir la muerte de tan horribles que son, en el infierno no hay ni una gota de agua, no hay comida, no pueden dormir es un tormento eterno”.