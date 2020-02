Elenco de ‘Friends’ confirma su regreso a la televisión para el especial de HBO Max

La escena que apareció en las redes sociales emocionó a los fanáticos de la exitosa saga sobre todo porque muestra a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss repitiendo sus papeles de Neo y Trinity.

En el clip se puede ver a los actores recorriendo las calles de San Francisco, mientras montan una motocicleta y con una grúa le dan movimiento a la moto. Reeves sigue conservando el mismo look de John Wick.

Keanu Reeves and Carrie-Anne motorclice action in the new matrix 4 @abc7newsbayarea @MoviesMatrix @keanuplanet @KeanuReevess_ pic.twitter.com/1kVLevmJdM

A principios de febrero también se filtraron las primeras imágenes de Keanu en San Francisco.

‘Matrix 4’ está dirigida por Lana Wachowski y cuenta con las actuaciones de Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick y Jonathan Groff. El filme llegará a las salas de cine aproximadamente el 21 de marzo de 2021, justo dos meses antes del estreno de ‘John Wick: Capítulo 4’.

🎥 #TheMatrix4 filming in #SanFrancisco! – Feb 5 2020

Many thanks to @sfexaminer 🙏 : “Matrix stars #KeanuReeves and #CarrieAnneMoss were spotted in #Chinatown today as they filmed scenes for the upcoming sequel (📷: @peacepandaz)”https://t.co/RrHZSMc1SS#matrix4 #houseofnanking pic.twitter.com/2RkR74d4lh

