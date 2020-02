Confirman la fecha oficial de la tercera temporada de ‘Élite’

La plataforma está aprovechando el éxito de ‘The End of the F***ing World’, la novela gráfica de Charles Forsman con una nueva adaptación del creador con ‘Esta mierda me supera’, que en su primer adelanto prometió muchas emociones.

Con su nuevo tráiler podemos ver más sobre Sidney una adolescente que descubre que comienza a tener superpoderes tras la muerte de su papá, además de lidiar con muchas emociones en su interior. Esta trama está basada en el cómic ‘I Am Not Okay with This’.

En momentos podemos ver la referencia de ‘Carrie’ de Steven King, pero también nos evoca la producción a Stranger Things. El director de la serie es Jonathan Entwistle, está protagonizada por Sophia Lillis que hemos visto en ‘It’, ‘Heridas abiertas’, ‘Gretel y Hansel’, además a Wyatt Oleff, quien también participó en ‘It’.El elenco lo complementan Sofia Bryant, Richard Ellis, Kathleen Rose Perkins, Aidan Wojtak-Hissong, Gregg Daniel y Bernt Feitl entre otros.

La serie cuenta con ocho episodios de media hora, la primera temporada de está disponible a partir del próximo 26 de febrero de 2020.