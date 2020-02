Marlene Favela presenta de manera oficial a su bebé

Por medio de las redes sociales se han filtrado lo que parece ser las primeras imágenes en el set de grabación de la nueva película protagonizada por Keanu Revees en la que le da vida a Neo.

En estas primera imágenes de ‘Matrix 4’ el personaje de Neo luce muy diferente a la apariencia que tiene en las primeras entregas, ya que luce con la cabellera larga como su personaje de John Wick.

Por otro lado en Twitter hay varios vídeos e imágenes de la cuarta entrega dirigida por Lana Wachowsk. Donde se aprecia al actor usando un saco y pantalón de mezclilla mientras camina en las calles de San Francisco.

‘Matrix 4’ llegará a las salas de cine aproximadamente el 21 de marzo de 2021, justo dos meses antes del estreno de ‘John Wick: Capítulo 4’.

🎥 #TheMatrix4 filming in #SanFrancisco! – Feb 5 2020

Many thanks to @sfexaminer 🙏 : “Matrix stars #KeanuReeves and #CarrieAnneMoss were spotted in #Chinatown today as they filmed scenes for the upcoming sequel (📷: @peacepandaz)”https://t.co/RrHZSMc1SS#matrix4 #houseofnanking pic.twitter.com/2RkR74d4lh

— Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020