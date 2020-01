Matt Reeves anunció el inició del rodaje de ‘The Batman’ con esta imagen

Este 26 de enero se llevaron acabo los Grammy 2020 en el Staples Center, un lugar donde fue recordado Kobe Bryant, quien falleció este mismo día, noticia que le rompió el corazón al mundo entero.

Lizzo apareció como la primera en dar unas palabras en honor al jugador de básquetbol y dedicó sus actuaciones a Kobe y a su hija con las canciones: “Cuz I Love You” y “Turth Hurts”.

anyways stan grammy winner lizzo for clear skin pic.twitter.com/95AR1Y70jV — meg (@losersthrone) January 27, 2020

Alicia Keys hizo lo mismo, además de dar un discurso que también era dedicado al jugador y su pequeña hija Gianna.

“En este momento Kobe y su hija Gianna y todos los que se perdieron trágicamente el día de hoy están en nuestros espíritus, en nuestros corazones, en nuestros rezos y están en este edificio. Me gustaría que todos se tomaran un momento y los tengan dentro de ustedes y compartan su fuerza y apoyo con su familia”, declaró unos segundos y tras esto, interpretar su canción “Boyz II Men.”

'We're literally standing here, heartbroken, in the house that Kobe Bryant built' — Alicia Keys and Boyz II Men gave this emotional performance to honor the late NBA star #Grammys pic.twitter.com/A81X6Eupsr — NowThis (@nowthisnews) January 27, 2020

Los Jonas Brothers también aparecieron en la ceremonia para cantar “Five More Miutes” y “What A Man Gotta Do”, emocionando a los presentes de inmediato.

Jonas Brothers releasing their new single 5 More Minutes! pic.twitter.com/z6cB4OR3qq — 𝚌𝚑𝚊𝚛𝚕𝚎𝚗𝚎 (@joesarmpit) January 27, 2020

Ariana Grande también regresó a la premiación para interpretar algunos de los temas de su nuevo material discográfico, en algún punto sus fanáticos pensaron que estaba a punto de llorar, pero brilló.

ICYMI: @ArianaGrande performed at last night's 2020 #GRAMMYs with a medley of hits featuring her two first Billboard Hot 100 number one songs and a melancolic version of the exquisite and iconic song "My Favorite Things" by Julie Andrews.pic.twitter.com/v3xnDGwHWt — Ariana Charts (@AGchartsNET) January 27, 2020

Demi Lovato regresó a los escenarios, donde se le quebró la voz al intentar interpretar “Anyone”, sin embargo, con un fuerte aplauso de los presentes siguió adelante y con gran éxito interpretó la canción. Han resaltado que este tema fue escrito días antes del día donde casi pierde la vida y por supuesto, ha conmovido a sus fanáticos.

Demi Lovato performing her new single “Anyone” at the #GRAMMYs pic.twitter.com/XDlmLSQhZc — Demi Lovato News (@demetriaaalove) January 27, 2020

Camila Cabello fue otra de las artistas que se presentó y aunque tenía planeado cantar “My Oh My”, la canción cambió y salió acompañada de un piano para cantar “First Man”, tema que compuso en una gira y que hizo llorar a los presentes, incluido su papá, quien al final de la interpretación abrazó a su hija.

Hello twitter if you watched the Grammys and wanted to know what song the pretty lady in pink sang. Her name is “Camila Cabello” and the song is called “First Man” pic.twitter.com/vTFP7XjeG5 — candle 🥤 (@candlejaner) January 27, 2020

Finalmente la Rosalía se consagró no solo por ganar su Grammy al mejor álbum, sino por interpretar su nueva canción en español con los acordes típicos de su país y una coreografía que dejó a todos con la boca abierta.

i literally love rosalía so much im so proud ♥ pic.twitter.com/mY5Rbfbza4 — naomi (@IiittIewomen) January 27, 2020

Sin más, aquí está la lista completa de ganadores:

Mejor Interpretación Pop Solista: “Truth Hurts” – Lizzo.

“Truth Hurts” – Lizzo. Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo: “Speechless” – Dan + Shay.

“Speechless” – Dan + Shay. Mejor Álbum Pop Latino: ‘#ElDisco‘ –Alejandro Sanz.

‘#ElDisco‘ –Alejandro Sanz. Mejor Álbum de un Artista Latino Rock, Urbano o Alternativo: ‘El Mal Querer’ – Rosalía.

‘El Mal Querer’ – Rosalía. Mejor Álbum Dance/Electrónica: ‘No Geography’ – The Chemical Brothers.

‘No Geography’ – The Chemical Brothers. Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo: ‘Mettavolution’ – Rodrigo y Gabriela.

‘Mettavolution’ – Rodrigo y Gabriela. Mejor Film Musical: ‘Homecoming’ – Beyoncé, Beyoncé Knowles-Carter y Ed Burke.

‘Homecoming’ – Beyoncé, Beyoncé Knowles-Carter y Ed Burke. Mejor Compilación de Banda Sonora para un Medio Visual: “A Star Is Born” – Lady Gaga y Bradley Cooper.

“A Star Is Born” – Lady Gaga y Bradley Cooper. Mejor Canción Escrita para un Medio Visual: “I’ll Never Love Again” (Versión Film), de A Star Is Born.

“I’ll Never Love Again” (Versión Film), de A Star Is Born. Mejor Composición Instrumental: ‘Star Wars Galaxy’s Edge Symphonic Suite‘ – John Williams.

‘Star Wars Galaxy’s Edge Symphonic Suite‘ – John Williams.