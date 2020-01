Margot Robbie visitará México para promocionar ‘Birds of Prey’

La nueva cinta ‘The Batman’ ya comenzó su rodaje en Londres y han sido filtradas las primeras fotografías en el set de grabación desde Londres y en el que podemos ver a Robert Pattinson en el papel que ha causado polémica desde que se anunció su fichaje en la película.

Fue por medio de una cuenta del usuario Wade Gravett en Twitter que se filtraron estas primeras imágenes desde Inglaterra causando todo tipo de reacciones y de teorías debido a que también aparece Colin Farrell y es que anteriormente se había revelado que le daría vida a ‘The Penguin’.

Aunque en las imágenes solamente se ve a Pattison como Bruce Wayne sin el traje del legendario héroe, montando una motocicleta y con un casco.

Just want to clear something up!

My pic on the left was taken at 12.30pm when they used a stand-in to set up the shot.

My pic on the right was taken at 3.30pm when filming was active and it’s clearly Robert Pattinson.

Trousers, boots, jacket all have differences 👍 pic.twitter.com/htYFo2onbr

— Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020