Integrantes de RBD, comparten fotos de su primer reencuentro

Hace unos días Maite Perroni afirmó en una entrevista con el ‘Escorpión Dorado’ que no creía que todos los integrantes de RBD se reencontrarían en algún punto, sin embargo, no lo descartó; además de confirmar que aunque se vendían mercancía con su nombre e imagen, ellos no recibieron dinero de esto.

Aunque muchos esperaban este reencuentro en los escenarios, Maite Perroni, Anahí, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Dulce María y Christian Chávez se reunieron inesperadamente y compartieron el momento con cada uno de sus seguidores.

Han pasado más de 11 años desde que no se ven y por supuesto, esta reunión ha sido memorable para sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos desde hace mucho tiempo.

“Este es el verdadero reencuentro, No el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, sino el reencuentro de las seis almas que fueron una sola… Y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos porque nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio, ni se compra con nada. Estar y ser genuinamente lo que somos sin otra pretensión más que la de estar y ser lo que fuimos y seguiremos siendo siempre; fue un regalo de amor máximo directo al corazón. Los amo a cada uno gracias por ser mis maestros con todo todo lo q lleva por q ayer recordé quienes somos cuando estamos juntos”, escribió al pie de la foto Maite Perroni.

Dulce María también resaltó este reencuentro y por supuesto, se despejaron las dudas de una supuesta enemistad y distanciamiento con varios de sus compañeros de grupo.

Sin duda, aunque muchos quieren un reencuentro arriba de los escenarios, todos han sido conmovidos por este momento y por las palabras de cada uno de los ex integrantes.

¡RBD para SIEMPRE!