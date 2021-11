¡Igualitas! En redes circulan fotos inéditas de Angelina Jolie junto con su madre

A través de redes sociales, los usuarios han compartido imágenes inéditas de Angelina Jolie junto con su madre, Marcia Lynne Bertrand, mejor conocida como Marcheline Bertrand, quien falleció hace casi 15 años y también se dedicó a la actuación.

Algunos fans de Angelina Jolie convirtieron en virales fotos de su madre, a quien consideraron una mujer muy “bella”, igual que su hija.

“Y cuando pensas que no existe mujer más linda que Angelina Jolie descubrís a la madre” , escribió una fan.

Y cuando pensas que no existe mujer mas linda que Angelina Jolie descubrís a la madre. pic.twitter.com/Gxk7pszolo

La actriz estadounidense Angelina, de 46 años de edad, es considerada una de las mujeres más hermosas del planeta. Sus ojos claros, su tez morena y su figura han enamorado a miles de fans de todo el planeta.

Marcheline fue una gran inspiración para Angelina, uno de sus apoyos más grandes, y una luchadora que batalló contra el cáncer de ovario y de mama.

Lamentablemente, perdió la batalla y falleció a los 56 años, dejando un gran vacío en Angelina quien solo tenía 30 años.

“Cuando miro hacia atrás en ese momento, puedo ver cuánto me cambió su muerte. No fue repentino, pero cambió mucho dentro. Perder el amor de una madre y el abrazo cálido y suave es como tener a alguien arrancando una manta protectora”, confesó Jolie durante un artículo en el New York Times, un periódico estadounidense.