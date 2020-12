Warner Bros está considerando despedir a Amber Heard

El conflicto legal entre Johnny Depp y Amber Heard no solo ha sido el más mediático, también ha afectado la carrera artística del actor y parece ser que los estudios Warner Bros están considerando despedir a Amber Heard, de acuerdo a la periodista Grace Randolph.

De acuerdo a la reconocida periodista, Grace Randolph, reveló que Warner Bros. están considerando despedir a Heard de ‘Aquaman 2’ y que incluso están en búsqueda de una nueva actriz.

Some of you are asking re Amber Heard – as I told you before, they are bringing on this new female lead to balance things out, and writing the script so that Heard’s role can be cut down if needed. But as of right now she’s still in #Aquaman2

— Grace Randolph (@GraceRandolph) December 22, 2020