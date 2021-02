Vean el increíble paisaje que pintó la hija de Kim Kardashian 😮

Hace unas horas Kim Kardashian compartió una de las primeras pinturas que realizó su hija mayor, North West, quien empezó a tomar clases de pintura junto a su mejor amiga y ahora ha confirmado su talento como artista.

Sin embargo, no todos consideraron el talento de su hija mayor y algunos medios internacionales afirmaron que North no había pintado como Bob Ross si no que era una pintura de su mejor amiga, algo que molestó a la socialité.

“No juegues conmigo cuando se trata de mis hijos!!! Mi hija y su mejor amiga han estado tomando en serio las clases de pintura al óleo, en la que se fomenta y se nutre su talento y creatividad. North trabajó increíblemente duro en su pintura, que tardó varias semanas en completarse. Como madre orgullosa, quería compartir su trabajo con todos. ¡Veo artículos de opinión en los medios de comunicación y en las redes de algunos adultos que debaten sobre si mi hija realmente pintó esto o no! (…) Paren de avergonzarse ustedes mismos con toda esa negatividad y dejen a los niños a ser grandiosos”, se lee en una de las historias de Instagram.

Kim también compartió algunos memes que hicieron para comparar las pinturas de North con grandes artistas.

Además la socialité confirmó que su aún esposo, pintaba cuando era apenas un niño, por lo que cree que un talento que traía gracias a los genes de Kanye.

Cabe resaltar que cuando North era más bebé, pintó una bolsa exclusiva de su famosa mamá, quien lució orgullosa su accesorio y el cual aún conserva entre sus bolsas favoritas.

¡Esooo!

