Tefi Valenzuela no creía en la fama que tenía Eleazar Gómez cuando salía con él

Después de que Eleazar Gómez saliera de prisión con libertad condicional y acatar algunos pasos del acuerdo con el que llegó con Tefi Valenzuela, la peruana mostró su indignación en redes sociales al ser criticada.

Incluso el fin de semana circuló un vídeo que muestra su frustración por este acuerdo que no tuvo más opción que aceptar. En el que incluso se veía llorando en plena audiencia, finalmente la cantante se subió al volante del ‘Escorpión Dorado’ para hablar de su vida y por supuesto abordó el tema de Eleazar.

Durante la entrevista Tefi se mostró con mucho sentido del humor, habló de cómo ha sido su vida, incluso le dio clases de twerking al Escorpión y confesó que cuando comenzó a salir con Eleazar no creía en su fama.

Fue en 2017 cuando Vanesa López, exnovia de Eleazar Gómez lo denunció públicamente por violentarla emocional y físicamente: “Es verdad que una chica habló pero cuando él desmintió todo mundo le creyó porque decían, ‘seguro se quiere colgar de su fama’, ‘quiere aprovecharse’, ‘está celosa’. La gente atacó a Vanessa, nadie le creyó”, explicó Tefi, agregando que ella no la conocía y cuando le preguntó se lo negó igual que en las entrevistas.

Además explicó que no le creyó porque no había una denuncia penal y explicó que también existen casos de chavas que sin pruebas presentan denuncias, por dolor o celos. A pesar de eso Tefi recalcó su inconformidad por la resolución del juez y aunque Eleazar no continúo en prisión, logró su protección y la de otras mujeres.