Prohíben ‘Lightyear’ por un beso entre dos mujeres

Este inicio de semana el régimen de Emiratos Árabes Unidos prohibió que la película de Pixar se exhiba en ese país.

De acuerdo a medios locales, las autoridades del país emitieron un comunicado donde aseguran que ‘Lightyear’ viola los estándares fijados por el gobierno de contenido y no posee la licencia para ser proyectada de manera pública en los cines.

Según indica el mismo documento emitido por la Oficina Reguladora de Medios del Ministerio de Juventud y Cultura, la película “ofende las creencias, viola la moralidad pública y produce confusión en el público”, debido a una escena en la que hay un beso entre dos personajes femeninos.

Además de EAU, también se ha prohibido en Malasia, pues sus gobernantes consideran que el contenido no es apropiado.

Además las autoridades de Emiratos Árabes Unidos no dieron más detalles, por lo que no se sabe si cambiando la calificación de edad a mayores de 16 años.

El comunicado de publicó a través de Twitter de la Oficina Reguladora de Medios del Ministerio de Juventud y Cultura de EAU, donde aparece la imagen del póster con un símbolo con la palabra “no” en color rojo.

The Media Regulatory Office announced that the animated film Lightyear, which is scheduled for release on 16th June, is not licensed for public screening in all cinemas in the UAE, due to its violation of the country’s media content standards. pic.twitter.com/f3iYwXqs1D

