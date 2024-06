Pepe Aguilar responde a las burlas por el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

El reciente romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha desatado una tormenta de comentarios y críticas en las redes sociales, alcanzando incluso a Pepe Aguilar, padre de la joven cantante. La noticia de su relación se dio a conocer apenas un mes después de la separación de Nodal y la rapera argentina Cazzu, lo que ha generado una avalancha de burlas y memes en X (anteriormente Twitter) y otras plataformas sociales.

Desde el 10 de junio, cuando la noticia salió a la luz, Pepe Aguilar ha sido blanco de ataques y comentarios sarcásticos en sus redes sociales. Frases como “Don Pepe, Dora la Exploradora se puso a explorar donde no debía” y “Le salió diablilla la angelilla” han inundado sus perfiles, llevando al cantante a finalmente romper su silencio.

Aunque en un principio se mantuvo al margen, Pepe Aguilar ha empezado a responder a algunos de los comentarios en Instagram. En una de sus respuestas más destacadas, utilizó el doble sentido para llamar “mamona” a una internauta que intentaba burlarse del nombre de la Dinastía Aguilar, marcando así su postura más directa ante la controversia generada por la relación de su hija.

El público ha rescatado una antigua entrevista en la que Pepe Aguilar mencionaba su respeto por las decisiones de Ángela, aunque dejaba claro que pone límites a sus potenciales parejas: “No nada más soy un cantante de ranchera, me conocen más allá de eso, entonces, no quiere decir que sea mafioso, pero sí me puedo defender y bien. Entonces es como: ‘Tú sabes quién soy, no la riegues, no lastimes’. Nada más se lo he dicho a una sola persona, y ya se fue y no volvió”, comentó en aquella ocasión.

Así, Pepe Aguilar se ha visto obligado a tomar una postura firme para defender a su hija y su familia, enfrentando el acoso digital con respuestas ingeniosas y contundentes. La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue siendo un tema candente, pero queda claro que la Dinastía Aguilar no se dejará amedrentar por las críticas.