Nuevo tráiler de Morbius causa revuelo en fans de Marvel

El nuevo tráiler de Morbius ha sido compartido por Sony Pictures y está causando gran revuelo en los fans de Marvel.

Y es que después de casi dos años que han pasado desde el lanzamiento del primer adelanto, hoy, de manera oficial, ya se puede ver completo este nuevo avance que deja ver más de lo qué veremos en el filme del director sueco, Daniel Espinosa.

Algunos fans ya han sido conquistados por el debut de Jared Leto como el vampiro viviente, pero si eres de los indecisos sobre esta adaptación, entonces el video quizás te haga cambiar de opinión.

En el nuevo tráiler de Morbius se pueden ver muchas imágenes nuevas. El avance muestra al Dr. Michael Morbius intentando encontrar una cura para una enfermedad que él y muchos otros portan.

Después de un encuentro con un caldero de murciélagos, el Doctor parece estar fuerte y sano. Sin embargo, tiene un precio. Morbius se transforma lentamente en su forma vampírica a lo largo del tráiler, mostrando sus poderes, habilidades y lucha por controlarse a sí mismo.

These leaked images are from Morbius, this week Tyrese confirmed that they were filming more scenes. pic.twitter.com/GiqcyR5A8b

— MORBIUS 🦇 (@MorbiusUpdates) February 9, 2020