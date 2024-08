La mejor amiga de Ángela, Mónica Corgan, en el ojo del huracán

La boda del año, protagonizada por Ángela Aguilar y Christian Nodal, sigue dando de qué hablar. El evento, que se llevó a cabo la tarde del miércoles 24 de julio, reunió a la crema y nata del mundo del espectáculo, incluyendo a figuras como Marc Anthony, Nadia Ferreira y Jomari Goyso. Sin embargo, una de las asistentes que más ha captado la atención es Mónica Corgan, la mejor amiga de Ángela, quien ha generado controversia con su presencia y vestimenta.

Mónica, quien es conocida por su carrera como modelo y embajadora de la marca de bikinis Boutine LA, desató una ola de críticas en redes sociales tras publicar varias fotografías del evento en su cuenta de Instagram. En una de las imágenes, la joven de 25 años luce un ajustado vestido negro sin sostén, lo que algunos internautas consideraron inapropiado para la ocasión.

La polémica no se detuvo ahí. En otra fotografía, Mónica aparece muy cercana a Christian Nodal, ambos sosteniendo copas y sonriendo para la cámara. Los comentarios no se hicieron esperar, con usuarios cuestionando la proximidad entre la modelo y el cantante en un día tan especial para Ángela. “Ángela, cuidado con esta chica sin brasier y en una foto de no muy buen gusto el día de tu boda”, escribió un usuario, mientras que otro señaló: “Obviamente quiere llamar la atención… y luego muy pasadita con Nodal. Esos ya se comieron el pastel”.

Mónica Corgan, quien ha sido amiga de Ángela Aguilar desde octubre de 2022, ha tenido que limitar los comentarios en sus redes sociales debido a la alta cantidad de especulaciones y críticas. Muchos internautas aseguran que la modelo podría convertirse en “la tercera en discordia” en el matrimonio recién estrenado.

Además de su carrera en el modelaje, Mónica ha sido vinculada sentimentalmente con Kanye West en 2022, lo que añade más picante a su perfil público. Sin embargo, lo que más ha sorprendido es el mensaje afectuoso que Christian Nodal le dejó en Instagram en junio, cuando comentó en una foto de Mónica con un sombrero de vaquero: “Hahahaha love u bestie (ja, ja, ja, te amo, mejor amiga)”, a lo que ella respondió: “Love uuuuu (Te amo)”.

La tensión en torno a Mónica Corgan y su relación con Ángela y Christian no parece disminuir. ¿Será que esta amistad pondrá en jaque el amor de los recién casados? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue siendo el tema del momento. ¡Estaremos atentos a más detalles!