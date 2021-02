Irina Baeva revela cómo ha sido su relación con Gabriel Soto

Como pocas veces, Irina Baeva apareció en una íntima entrevista con Yordi Rosado para contar como fue que decidió venir a México a hacer sus sueños realidad, asimismo contar cómo inició una relación con Gabriel Soto.

Irina relató que no todo en su vida fue fácil, ya que no pertenecía a una familia adinerada, pero con mucho esfuerzo sus papás sacaron adelante a ella y a su hermana.

Confirmó que gracias a ‘Rebelde’ y ‘Teresa’ fue capaz de aprender español como toda una nativa, y aunque actualmente tiene el acento ruso, cuando se trata de actuar frente a las pantallas de televisión ella brilla.

Sin embargo, el momento más esperado para sus seguidores fue conocer cómo inició una relación con Gabriel Soto, ya que se dijo en algún momento ella fue la tercera en discordia de la relación entre el actor y Geraldine Bazán.

(A partir del minuto 51:32)

“Para mi era importante, no estar con una persona a medias, que tenga cosas inconclusas, no voy a estar en una relación así, si tu quieres tomar decisiones drásticas es por ti (…) Hay mil versiones, mil mentiras, cosas ciertas, sí a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo haciendo al día de hoy. Lo hice por amor, me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenia una historia un bagaje”, relató entre lágrimas.