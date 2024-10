Hermana de Gala Montes saca a su hija de la escuela tras recibir amenazas

La familia de Gala Montes ha vuelto a ser centro de atención, pero esta vez no por su paso por La Casa de los Famosos México, sino por una difícil decisión que tomó su hermana, Krista Montes, mejor conocida como “La Beba”, quien decidió sacar a su hija de la escuela tras recibir múltiples amenazas.

A través de un video publicado en TikTok, La Beba explicó que estas amenazas, provenientes de fanáticos del comediante Adrián Marcelo, se intensificaron luego de que Gala tuviera enfrentamientos con él en el reality show. Según relata, los mensajes de odio que recibió no solo la atacaban a ella, sino que también incluían amenazas directas contra su hija Alabama, de tan solo 9 años. “Yo recibía amenazas horribles en las que me decían que me querían matar. Muchas cosas muy feas”, compartió la influencer.

Publicidad

Publicidad

Una decisión basada en el miedo y la protección

La decisión de sacar a su hija de la escuela fue tomada, según La Beba, por el miedo constante de que alguien pudiera averiguar dónde estudiaba la pequeña. “Hay gente muy enferma en este mundo”, expresó, haciendo referencia a la gravedad de las amenazas que recibió. Para Krista, la seguridad de su hija es la prioridad, y esta medida fue la forma más efectiva de protegerla.

Además, la influencer explicó que su nueva responsabilidad como mánager de su hermana Gala la obligará a estar fuera de casa con mayor frecuencia, lo que también influyó en su decisión. “Vamos a viajar mucho”, mencionó, dejando claro que su trabajo y los planes de Gala complican mantener una rutina escolar tradicional para Alabama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beba (@labebamontes)

Madre soltera y críticas en redes sociales

Ser madre soltera ha sido otro de los factores que han afectado la vida de Krista, quien dejó claro que no cuenta con el apoyo del padre de su hija. Sin embargo, aseguró que siempre se encarga de cuidar personalmente a Alabama, quien la acompaña a todos lados. “Para eso tuve una hija, para cuidarla. No la tuve para andarla encargando”, respondió a quienes la han criticado por esta decisión.

Con esto, La Beba dejó claro que la seguridad y bienestar de su hija son lo primero, a pesar de los juicios que ha recibido en redes sociales por alejarla del sistema escolar.