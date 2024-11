Galilea Montijo confiesa haber trabajado bajo los efectos del alcohol

Galilea Montijo ha causado revuelo nuevamente con sus declaraciones sobre un episodio inesperado de su carrera. En el programa Netas Divinas, la conductora de 51 años sorprendió al revelar que, en una ocasión, llegó a trabajar bajo los efectos del alcohol en un programa en vivo. Aunque no mencionó explícitamente que el incidente ocurrió en La Casa de los Famosos, los rumores rápidamente surgieron, pues en la primera temporada del reality show fue ampliamente comentado un episodio en el que Galilea presentó un comportamiento extraño, que ella misma atribuyó a un problema con una prótesis dental.

En esta nueva confesión, Montijo relató que su estado alterado se debió a una mezcla inesperada de medicamentos antidepresivos con un trago de cerveza. “Se me cruzó por güey, o sea, se me cruzaron unos medicamentos nuevos que estaba tomando, antidepresivos, y le doy un traguito a la cerveza”, explicó entre risas. Sin embargo, fue en el transcurso de esa transmisión cuando comenzó a notar que algo no estaba bien: “No me di cuenta de la transición, según yo estaba perfecta, pero todo el mundo me empezó a ver”. La confesión dejó claro que la conductora considera esta experiencia un error y aseguró que no lo volverá a repetir.

Aunque en su momento se habló mucho sobre su extraño comportamiento en La Casa de los Famosos, donde muchos especularon que estaba bajo los efectos del alcohol, Galilea no confirmó que ese episodio en particular fuera el que inspiró su relato. Sin embargo, las redes sociales no tardaron en vincular ambas situaciones, especialmente luego de que el perfil @TuTiaSandra compartiera un clip de su revelación junto a imágenes de aquel polémico programa.

A más de un año del incidente, GALILEA MONTIJO admite que sí fue a trabajar BORRACHA en #LaCasaDeLosFamososMx Ella había salido a decir que le habían puesto una prótesis dental, pero POR FIN CONFESÓ que mezcló ALCOHOL con antidepresivos ‼️#GalileaMontijo #borracha… pic.twitter.com/Bc8Foobl86 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 17, 2024

El hecho de que Galilea haya decidido compartir este momento tan personal en Netas Divinas ha generado diversas reacciones en redes. Mientras algunos la apoyan por su sinceridad, otros han sido más críticos, recordando las implicaciones de trabajar en estado inconveniente. Sin embargo, Montijo cerró la conversación con una lección aprendida: “No lo vuelvo a repetir”, subrayando que ha reflexionado sobre lo sucedido y no tiene intención de repetir ese tipo de experiencias.

A pesar de la controversia, lo cierto es que Galilea sigue siendo una de las personalidades más queridas y respetadas de la televisión mexicana, capaz de sorprender a su audiencia con confesiones tan auténticas como esta.