Fallece Erica Ash, querida actriz de ‘Scary Movie’, a los 46 Años

La tarde de este lunes 29 de julio, el mundo del entretenimiento se vistió de luto con la triste noticia del fallecimiento de Erica Ash, la talentosa actriz y comediante conocida por su papel en la icónica película Scary Movie 5. A los 46 años, Erica perdió su valiente batalla contra el cáncer, dejando un vacío irreparable en el corazón de sus seres queridos y seguidores.

La noticia fue confirmada por la madre de Erica, Diann Ash, quien expresó su profundo dolor en un comunicado. “Estamos profundamente tristes de anunciar el fallecimiento de nuestra amada hija, hermana y amiga Erica Chantal Ash. Después de una larga y valiente lucha contra el cáncer, ella se fue en paz rodeada de sus seres queridos”, declaró Diann. La familia ha solicitado que, en lugar de flores, se realicen donaciones a la Fundación Susan G. Komen para la lucha contra el cáncer, en honor a la memoria de Erica.

Erica Ash no solo será recordada por su destacada participación en Scary Movie 5, sino también por su invaluable aporte a la televisión y el cine. Su carrera despegó con el programa The Big Gay Sketch Show, continuó con MADtv y alcanzó gran popularidad con Real Husbands of Hollywood y Survivor’s Remorse. Su carisma y talento brillaron en cada proyecto en el que participó, desde imitaciones en MADtv hasta su participación en Uncle Drew y We Have a Ghost.

La comunidad artística ha expresado su pesar por la pérdida de Erica. Loni Love, amiga cercana y colega de la actriz, compartió en Instagram: “Estoy triste de confirmar el fallecimiento de mi amiga y colega Erica Ash. Era talentosa y divertida, siempre daba todo en su trabajo. Mis más sinceras condolencias a su familia y fans”.

Erica Ash, nacida en Florida y con una carrera que despegó desde su educación en artes escénicas en Atlanta, será recordada por su agudo ingenio, humor y su pasión inquebrantable por la vida. Su legado perdurará en la memoria de todos aquellos que la conocieron y la amaron.