Eugenio Derbez: “La comedia está en crisis por la cultura de la cancelación”

En una reciente entrevista con Adela Micha, el reconocido actor y comediante Eugenio Derbez se pronunció sobre el estado actual de la comedia, asegurando que se encuentra en una “crisis” debido a la cultura de la cancelación y la corrección política. Derbez, famoso por su humor irreverente, lamentó que las nuevas generaciones no estén comprendiendo el verdadero valor de la comedia.

“He visto algunas cosas, pero la comedia, en general, a nivel mundial, está pasando por un momento muy difícil por la cuestión de la cancelación”, declaró Derbez, quien enfatizó que la comedia ha sido históricamente una herramienta para abordar temas difíciles a través de la risa. “La comedia pisa callos, pero es una manera de decir ‘esto duele, esto molesta’”, agregó, señalando que el humor no busca ofender, sino provocar reflexión.

El actor comparó la comedia con el cine, mencionando que interpretar un papel polémico no significa que el actor apoye las acciones del personaje. “Cuando hago una película de un asesino, no estoy a favor de que la gente mate”, explicó, y añadió que esta misma lógica debería aplicarse a los chistes. Sin embargo, Derbez expresó su frustración por la creciente censura en el ámbito humorístico, advirtiendo que pronto será imposible hacer chistes sobre temas comunes sin el temor a ser atacados.

“Estamos a nada de que ya no podamos contar un chiste de un borrachito porque te crucifiquen”, señaló, haciendo un llamado a la sociedad para que no se prive del humor. En un testimonio personal, compartió que a pesar de haber perdido a su madre por cáncer, no se siente ofendido por los chistes que giran en torno a esta enfermedad. “No entiendo que la gente se prive de la risa”, confesó.

Derbez concluyó su mensaje instando a la sociedad a abrazar el humor como una herramienta esencial para lidiar con los retos diarios. “Hay que reírnos”, enfatizó, reafirmando que la comedia debe seguir siendo un vehículo de crítica social y no estar limitada por sensibilidades extremas.