Ve el video de Romeo Santos y Nodal de “Me Extraño”

Fue a principios del mes de septiembre cuando Romeo Santos sorprendió con su debut en el regional mexicano a lado de uno de los representantes más importantes del género y finalmente el sencillo que forma parte de ‘Fórmula Vol. 3’, el más reciente álbum de estudio de Santos ya cuenta con video.

Romeo Santos ha realizado las colaboraciones más insólitas en este nuevo material y su sencillo con Christian Nodal titulado “Me Extraño”, se ha convertido en todo un hit para Santos.

“Yo lo busqué porque quería cantar una ranchera, y le dije: -‘Te soy sincero, yo puedo componer una canción bonita, pero empezar cómo se estructura una ranchera, no sé. Si me ayudas con eso…’. Y cuando empezamos a crear la canción, ahí le dije, ‘Me encanta, me encanta, se siente genial”, y ahí es que surge, de manera orgánica, Nodal. ‘¿No te gustaría colaborar?’, y yo digo, ‘Pero claro, yo soy fanático’” Hicimos el acercamiento, a él le encantó la canción, viajé a Los Ángeles, grabamos juntos”, detalló Romeo Santos en una reciente entrevista para Rolling Stone.