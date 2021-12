Fans de Harry Potter enloquecieron con foto de especial de aniversario

Los fans de la saga de ‘Harry Potter’ solo cuentan los días para poder ver el programa especial que tiene preparado el equipo y se transmitirá por HBO Max. Por lo que igual su emoción aumenta con cada detalle de la reunión.

Así pasó con la primera fotografía donde aparecen las estrellas principales de la película, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, sentados en lo que parece ser la Sala Común de Gryffindor.

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year's Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc

— HBO Max (@hbomax) December 9, 2021