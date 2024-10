Omar Chaparro revela que la peor película en la que trabajó fue ¡con Eugenio Derbez!

En una reciente entrevista en el programa “El minuto que cambió mi destino, sin censura”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, el polifacético actor y comediante Omar Chaparro no se guardó nada y reveló cuál considera la peor película de su carrera: “Aztec Warrior” (conocida como “Guerrero Azteca”).

La película que nunca vio la luz

Chaparro, quien ha participado en un total de 25 películas a lo largo de su carrera, incluyendo doblajes y cortometrajes tanto nacionales como internacionales, no dudó en calificar este proyecto como el menos exitoso de su trayectoria. La película, que contaba con la participación de actores como Luis Guzmán y Eugenio Derbez, nunca llegó a estrenarse en cines.

Publicidad

Publicidad

“Esa película no me gustó, de todas las que he hecho, esa es la que menos me ha dejado algo positivo”, comentó Omar. “Fue uno de los primeros proyectos que hice cuando llegué a Los Ángeles y, la verdad, sí era muy rara” (Min. 13:35).

Un vistazo a su carrera cinematográfica

A pesar de la crítica hacia “Aztec Warrior”, Chaparro también reflexionó sobre su evolución como actor. Mencionó que, con el tiempo, ha aprendido y mejorado, lo que le lleva a ver sus trabajos pasados con una mirada crítica. “No me gusta verme, y sobre todo cuando ha pasado el tiempo, porque yo considero que soy mejor actor a medida de cada proyecto. Entonces, de repente veo películas que hice hace 10, 15, 20 años y digo: ‘¡Ay Dios!’”.

Con sus sinceras declaraciones, Omar Chaparro demuestra que, a pesar de los tropiezos, cada proyecto ha sido una piedra angular en su carrera, brindándole experiencias y aprendizajes que lo han llevado a consolidarse en el mundo del entretenimiento.