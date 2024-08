¡Momento insólito! Fans no reconocen a J Balvin en Indonesia y se vuelve viral

¡Así como lo leen! El reguetonero J Balvin protagonizó un curioso y divertido momento en Indonesia que se volvió rápidamente viral en las redes sociales. El cantante colombiano, conocido por sus éxitos con Bad Bunny y Rosalía, compartió un video en su cuenta de TikTok en el que se ve cómo dos jóvenes seguidoras no logran reconocerlo y lo confunden con un imitador.

Reggaetón en Asia ⚡️ Hoy llevamos al Latino Gang a Jakarta, Indonesia pic.twitter.com/uDX2s6Pxmh — J BALVIN (@JBALVIN) July 19, 2024

Durante su visita a Jakarta, Indonesia, J Balvin, cuyo nombre real es José Álvaro Osorio, vivió una noche que seguramente nunca olvidará. Todo comenzó cuando dos mujeres se acercaron a él con la esperanza de tomarse una foto, pero al estar frente a frente con el artista, dudaron de su identidad y pensaron que se trataba de alguien que solo se parecía a él. A pesar de los esfuerzos del cantante por convencerlas, mostrando su perfil de Instagram e incluso fotos de su esposa e hijo, las jóvenes seguían sin creerle.

“Si no me creen que soy J Balvin, me va a tocar mostrarles mi cédula o el pasaporte. ¿Cómo no voy a ser yo?”, exclamó el artista entre risas. Las seguidoras, todavía escépticas, decidieron ponerlo a prueba pidiéndole que cantara “Con altura”, la famosa colaboración que lanzó junto a Rosalía en marzo de 2019, en lugar de alguna de sus propias canciones.

Después de varios intentos fallidos de convencerlas, las jóvenes finalmente accedieron a buscarlo en Instagram. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz y, con risa nerviosa y completamente atónitas, se dieron cuenta de que realmente estaban frente a J Balvin. La situación provocó carcajadas en el artista y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, acumulando miles de vistas y comentarios.