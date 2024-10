Gala Montes estalla contra René Franco: “Lávate la boca cuando hables de mí”

Gala Montes, quien se destacó recientemente por su participación en La Casa de los Famosos México, no pudo contener su indignación ante los comentarios de René Franco, quien se burló de sus declaraciones sobre su salud mental. Durante una transmisión en vivo en YouTube, Franco, panelista de la segunda temporada de LCDLFM, se refirió a la actriz con ironía, diciendo: “Miren, Adrián Marcelo se lo dijo: ‘No estás deprimida, estás actuando’. Salió y dijo: ‘No estaba deprimida, estaba actuando’. Están locos todos, ¿qué les pasa?” Este comentario provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron al conductor por trivializar un tema tan delicado.

Este estúpido burlándose d Gala es un pendejo pero q se podía esperar de un idiotizado con AM como dice Gala para hablar de ella lávate ese hocico que solo habla mierdas, no se cómo este personaje tiene foco no vean su entrevista con el loco#Garime#GalaMontes#KarimeaPindter pic.twitter.com/TORNBM0yKp

