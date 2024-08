Esposa de Adrián Marcelo arremete contra Poncho de Nigris

En días recientes, el mundo del espectáculo ha sido sacudido por una controversia que surgió en el popular reality show ‘La Casa de los Famosos México’. Todo comenzó cuando Adrián Marcelo, uno de los participantes del show, lanzó una broma subidita de tono sobre Poncho de Nigris, recordando sus escándalos amorosos y su relación con la icónica Irma Serrano, ‘La Tigresa’. Además, Adrián no se quedó ahí y también mencionó el contenido que Poncho crea con sus hijos, en un claro tono de burla.

La respuesta de Poncho de Nigris no se hizo esperar. Durante una reciente gala del programa, Poncho, visiblemente molesto, contraatacó diciendo que Adrián no podía crear contenido con sus hijos porque, simplemente, no puede tenerlos. Este comentario desató una ola de reacciones y, especialmente, una contundente respuesta de Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo.

“Dijo algo mío ahí, es mi amigo, pero dijo algo… si es humor negro eso, yo hubiera llegado y le hubiera dicho ‘pues tú no puedes tener hijos, por eso no tienes hijos”, respondió Poncho de Nigris durante la gala.

Karina no se quedó callada y utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación y defender a su esposo. En una serie de historias, explicó que, en realidad, es ella quien enfrenta dificultades para concebir, y no Adrián. “Sí puede. La que tiene que tomar un camino diferente para tener hijos, lejos de lo TRADICIONAL y SOCIALMENTE aceptado, SOY YO”, declaró Karina, dejando claro que la situación que enfrenta con Adrián es un proceso complejo y emocionalmente desafiante.

Con una postura valiente y empoderada, Karina continuó: “No hay nada, ya, que me digan que en el pasado no me haya cuestionado o reclamado. La única persona que entiende completamente este proceso es quien lo está pasando”. Sus palabras resonaron con muchas personas que están viviendo situaciones similares, creando un espacio de apoyo y comprensión.

Finalmente, Karina expresó su gratitud hacia Adrián Marcelo por ser un esposo comprensivo y amoroso, concluyendo con un mensaje esperanzador para aquellos que también enfrentan dificultades para tener hijos. “Espero que esto no sea algo que tengamos que esconder. Y lo más importante, agradezco tener un esposo como Adrián Marcelo. En verdad lo AGRADEZCO”, escribió.

Hasta el momento, Poncho de Nigris no ha respondido a las declaraciones de Karina Puente, pero la polémica sigue encendida y no cabe duda de que este tema dará mucho de qué hablar en los próximos días.