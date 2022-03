El debate que ha surgido en redes tras la cachetada de Will Smith a Chris Brown

La noche de este domingo se vivió la 94ª entrega de los Premios Oscar y la ceremonia tuvo un momento que incomodó a todos los asistentes y espectadores.

Aunque Will Smith ganó su primer Oscar, gracias a su actuación en la película ‘King Richard’, minutos antes protagonizó una agresión física al comediante Chris Brown en plena transmisión en vivo, convirtiéndose en uno de los momentos más polémicos de la televisión.

La razón por la que el actor actuó así fue porque el comediante hizo una broma sobre su esposa Jada Smith, al mencionar que esperaba verla en la próxima película de G.I. debido a que es calva. La misma Jada ha hablado abiertamente de la alopecia que padece proceso que ha sido doloroso para ella.

A pesar de que el actor parecía disfrutar de los chistes de Chris Brown, el rostro de Jada lo dijo todo, estaba molesta con la situación, Will se da cuenta de esto y decide actuar impulsivamente para evitar que se burlara de su esposa.

En un principio el momento fue comentado en redes sociales, asegurando que se trataba de una actuación, sin embargo, la misma Academia emitió su mensaje en donde desaprueban la reacción del actor.

Esto ha generado un verdadero debate entre los usuarios de las redes sociales, pues también han desaprobado la reacción del actor, incluso han analizado su comportamiento como tóxico, mientras que otros han aplaudido su actuar. Lo cierto es que lo que sucedió no tiene precedentes y aunque La Academia nunca ha rebocado un premio ya se ha manifestado al respecto.

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022