Aylin Mujica reacciona a publicación de Pepillo Origel

Esta semana trascendió en redes sociales la publicación que realizó Pepillo Origel sobre su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Aunque el conductor se mostró feliz de poder recibir esta dosis muchos lo criticaron nuevamente.

En el programa ‘Suelta la sopa’ no fue la excepción y Aylin Mujica emitió un comentario al respecto.

“Tú sabes que yo te quiero muchísimo, Pepillo, pero te volaste la barda. Las personas deben tener un poquito de conciencia, tú no estás en un lugar donde no hay vacunas, tú estás viviendo en México. Tú le estás quitando la oportunidad a un abuelo tuyo o a un padre tuyo”, dijo Aylin en el matutino.

Sin embargo, el conductor reaccionó publicando una imagen junto Aylin junto al mensaje: “Mi querida Aylin ya se te olvidó como llegaste a México, porque a mi no”.

Aunque el conductor borró la imagen de su Instagram compartió una foto de Vanessa Claudio quien defendió a Pepillo asegurando que no hizo nada correcto: “Él no rompió nada, estamos poniendo valor a la vida, una vida no tiene precio”.