Alfredo Adame se quiere unir a OnlyFans

El conductor ha generado una nueva polémica con sus recientes declaraciones, pues asegura que tiene el cuerpo que cualquier joven veinteañero quisiera tener y por esta razón está interesado en abrir su página de contenido exclusivo.

Fue en una reciente entrevista que ofreció a través de Facebook Live, donde reveló que una amiga suya fue quien lo invitó a participar en OnlyFans, quien quiere abrir su perfil en la plataforma y su primera aparición quiere que sea con el conductor.

“Me está hablando una amiga, un cuerpazo de mujer y me dijo: ‘Ayúdame, quiero hacer mi primer OnlyFans contigo’, o sea que salgamos encuerados y yo tapándome con una hojita, entonces creo que lo vamos a hacer en un mes más o menos, la entrada a OnlyFans”, confesó Adame .

El actor reveló que aunque no está totalmente seguro de querer abrir su propio perfil en OnlyFans, considera que tiene cuerpazo para triunfar en la plataforma.

“A mí no sé si realmente me interesaría meterme a OnlyFans, digo, yo no le veo nada de malo, pues el que quiera o la que quiera… ahorita ya estoy mucho más delgado, marcado, tengo 64 años, tengo un cuerpo que ya quisiera cualquier chavo de 25”, expresó.