Natalia Barulich rompe el silencio sobre su relación con Neymar y qué piensa de Maluma

Durante los últimos meses el escándalo sobre un triángulo amoroso que protagonizaron Maluma, Neymar y Natalia Barulich acaparó los titulares de los medios de espectáculos.

En su momento Maluma aseguró que su canción no era una dedicatoria a su ex pareja, también aseguró que si Natalia y Neymar tenían una relación les deseaba lo mejor, sin embargo, ni el delantero, ni la modelo habían aclarado nada al respecto.

Finalmente Barulich, de 28 años, decidió romper el silencio y confesó que se siente un poco harta de que tenga que estar bajo la sombra de alguien más y cómo es su relación que sostiene con el futbolista, aunque recientemente publicó una postal en sus historias breves, alimentando más los rumores sobre un romance con Neymar.

“Para ser honesta, no creía nada al respecto. Yo no sé si me lo dedicó a mi, escuché que sí, escuché que no y la verdad no me importa. Eso está en el pasado y quiero dejarlo ahí, porque esa fue una experiencia en mi vida de la cual no me arrepiento, pero es momento de superar eso y nosotros estamos separados desde hace un año. Así es que ahora es mi tiempo de brillar, es tiempo de mi música y estoy harta de estar bajo la sombra de alguien más o de que me liguen con alguien como él o cualquiera”. declaró en entrevista para el programa ‘Ventaneando’.