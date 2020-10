Remake de ‘Las Brujas’ se estrenará a través de HBO

Aparentemente para todos los mortales que no tenemos la bendición de tener HBO Max será imposible disfrutar al máximo de este estreno protagonizado por Anne Hathaway.

Hace unos minutos anunciaron que la actriz llegará este Halloween a la pantalla de tu casa a través de esta exclusiva plataforma, durante Octubre 22, emocionando a los que tienen este privilegio.

Este anuncio llegó acompañado del póster oficial, que se filtró hace unos meses en la red, y que hasta ese momento se desconocía el estreno de la nueva cinta.

Algunos fanáticos están impactados con este anuncio, pero se espera que llegué a las pantallas de cine durante octubre 28, pero esta información no ha sido confirmada por HBO.

Robert Zemeckis' THE WITCHES will hit HBO Max on Oct. 22 before an international theatrical release on Oct. 28.

The Roald Dahl adaptation stars Anne Hathaway, Octavia Spencer and Chris Rock.

(Via @THR) pic.twitter.com/c5yjXdKLWs

— Inside The Film Room (@insidefilmroom) October 2, 2020