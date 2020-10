Ninel Conde podría haberse comprometido con Larry Ramos

A través de una serie de vídeos fanáticos de Ninel Conde confirmaron que probablemente se encontraba comprometida con Larry Ramos, sin embargo, hasta este momento la cantante no ha dado el anuncio oficial.

La cantante celebró hace unos días su cumpleaños 44 y lo hizo junto a su novio, donde no presumía ningún anillo de compromiso, pero aparentemente luego de esto, en un vivo su mano izquierda lucía un ENORME anillo.

Aunque los fanáticos preguntaron sobre el anillo, ella no dio una respuesta y afirmó que próximamente confirmará por qué luce esta joya.

Mientras tanto, la actriz compartió una fotografía en bikini para continuar celebrando su cumpleaños, enamorando a todos sus seguidores.

“Para mis #condefans que me han pedido la tradicional foto en bikini de mi viaje de cumpleaños aquí se las dejo con todo mi amor!!! Y como dice el sabio dicho, ‘A quien no le guste, que mire potro lado’. Sean felices. Recuerden ser sabios y no permitan que NADIE dañe sus emociones … Pues eso solo depende de ti. Los amo”, se lee al pie de la imagen que logró más de 60 mil ‘me gustas’.