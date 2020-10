Martha Higareda vivió un incómodo momento junto a Verónica Castro

A través de YouTube algunos de los mejores programas de Yordi Rosado han tenido gran éxito y recientemente se viralizó un podcast junto a Martha Higareda, quien relató en ‘De todo un mucho’, algunas de las experiencias que ambos han tenido con famosos.

Entre sus experiencias, como un ligue entre Jared Leto y Martha Higareda, hasta Yordi con Christina Aguilera, se confirmó que la que más ha llamado la atención fue una incómoda experiencia que tuvo la actriz con Verónica Castro.

“Estaba con mi amiga que se llama Normita, ella tenía unos restaurantes con su esposo en diferentes lugares de Estados Unidos y en esta ocasión fue Houston. El restaurante estaba completamente vacío porque lo acababan de abrir y de repente estamos comiendo y me dice (Normita): ‘Martita ahí está Verónica Castro, tú que eres famosa entre famosas se conocen, preséntamela’, y yo no la conocía. Sabía quién era, pero no la conocía en persona”, relató la famosa.

Sin embargo, la actriz se acercó a la famosa diva y comenzó una plática amistosa, y lejos de quedar en un saludo Verónica la invitó a sentarse con ella.

“Ella se estaba comiendo una pasta que es verde, que se llama pesto el aderezo, entonces se le atoró un perejil en el diente y Verónica Castro es preciosa y tiene una sonrisa hermosa, entonces nos está empezando a contar la historia de cómo se cayó del elefante y mi amiga y yo nos volteamos a ver y nos dice: ‘fíjate que estaba en el elefante y total que me caía, me di un ranas hacia atrás y me tuvieron que operar y me abrieron el cuello’”, relataba Verónica mientras Martha y su amiga la escuchaban.