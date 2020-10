Maradona responde, luego de difundirse memes que lo comparan con Buzz Lightyear

Diego Armando Maradona ha aparecido en redes sociales para regañar públicamente a todos los periodistas y fanáticos que se han burlando de su reaparición, durante un partido amistoso entre Gimnasia y el Esgrima.

El técnico de Gimnasia llegó con una mascarilla transparente que cubría la parte superior de su cabeza, simulando un casco de astronauta que por supuesto, causó todo tipo de reacciones.

Una de las reacciones más compartidas, fue una comparación entre Buzz Lightyear y el técnico, causando risas en toda la web.

Sin embargo, lejos de ignorar estos comentarios, el ex futbolista de 59 años decidió utilizar sus redes sociales, para responder a las burlas de las que ha sido objeto.

“Hoy salí de mi casa con esta máscara, que me recomendó el doc. Es la misma que usan algunos médicos. Lo hice por obligación, y por respeto a todos los fallecidos por COVID. Y me encontré con algunas burlas, de grandes, de chicos, y de algunos periodistas. Esos periodistas que te critican cuando no te cuidas. Y cuando te cuidas, también. Esos que se ríen de gente como yo, pero cuando dan la cifra de muertos, se escandalizan. Seria bueno que entiendan que no se puede vender a toda costa, sin respeto por nada, ni nadie. Pónganse de acuerdo, muchachos”, se lee al pie de la imagen que ha causado más de 300 mil ‘me gustas’.

Algunas de las burlas que fueron difundidas han sido eliminadas de la red, sin embargo, algunos de sus seguidores desean adquirir este tipo de mascarillas.

We also have confirmation that #Maradona has began training to join @NASA Crew-1.#Resilience #nasacrew #spacex #d10s pic.twitter.com/cxgH8nXtEC

— Space United FC (@SpaceUnitedFC) October 1, 2020