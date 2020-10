Irina Baeva aparece en redes junto a ¡Sarah Jessica Parker!

Recientemente se dio a conocer el momento en el que Irina Baeva pasó un gran tiempo junto a nuestra admirada Sarah Jessica Parker, quien tiene algunas tiendas en Nueva York, ciudad donde actualmente radica la actriz.

A través de redes sociales, Irina confirmó su convivencia con la famosa actriz y cómo fue que prácticamente se fueron de compras como en ‘Sex and the City’.

“Una persona allegada a Sarah Jessica Parker me invitó a conocerla a una de sus boutiques en New York, terminé yendo incrédula, pero no solo terminé conociéndola sino que se portó increíble conmigo, pude platicar con ella, practicar mi inglés con ella, hacer shopping de zapatos con ella. No lo puedo creer, es una demostración más del universo. Tuvo un detalle conmigo que luego les compartiré”, declaró en sus historias de Instagram.