RBD anuncia concierto, sin Dulce María y Alfonso Herrera

Durante esta mañana se dio a conocer que RBD próximamente daría un concierto, sin embargo, Dulce María no participaría en este y luego de esto, Alfonso Herrera se ha unido a ella, ya que Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann darán un concierto próximamente.

Luego de 12 años los cuatro integrantes han decidido sorprender a todos sus seguidores y han anunciado un concierto oficial de RBD.

El concierto se llevará acabo el próximo 26 de diciembre y durará alrededor de dos horas; los boletos comenzarán a venderse durante el 2 y 3 de octubre a través de Spotify y solo para fanáticos de este grupo; pero la venta para el público general iniciará el 4 de octubre.

Los boletos podrán ser adquiridos desde los 15 a los 20 dólares, y los fanáticos podrán ser parte de este nuevo concierto de la agrupación.

¿Quién dijo yooo?

Yeah I’m so excited for the RBD virtual concert thing, idc that two are missing right now, will be amazing and they’ve mentioned maybe a real tour with more members when covid is over😍 #RBDisBack pic.twitter.com/2KJ9uLJCrW

— Jaime🌹 (@pollo_ala_crema) September 30, 2020