“Miss Moni” podría dar más de 45 millones de pesos a víctimas de Rébsamen

Hace unas horas se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pidió a Mónica García Villegas, conocida como “Miss Moni” y dueña del colegio Enrique Rébsamen deberá pagar un millón 760 mil pesos por cada víctima que murió en el colegio el pasado 19 de septiembre de 2017.

La directora tendrá que pagar un total de 45 millones de 74 mil pesos y hasta este momento esperará que un juez le dicte sentencia por los años que pasará en la cárcel.

Hasta ahora es una petición y se encuentran en espera que la defensa de la ex directora llegue a un acuerdo con los familiares de las víctimas, ya que han confirmado que no podría dar ni un millón 760 mil pesos, pues no tienen los medios para pagar esta cantidad a cada familia.

Toda esta información fue difundida en la sala de juicio oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde peritos de la Fiscalía dieron a conocer esta cantidad con base a todas las pruebas presentadas.

El próximo lunes darán la sentencia definitiva a la ex directora del colegio y ahí confirmarán o descartarán esta cantidad presentada por la Fiscalía.

Con información de EL UNIVERSAL.