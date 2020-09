Luis Hernández ‘El Matador’ baila al ritmo de ‘El Lobo’ Vázquez

Luis Hernández ‘El Matador’ se ha convertido en una de las celebridades más queridas de TikTok y recientemente decidió retar al famoso ‘Lobo’ Vázquez, que ha destacado en redes sociales por su manera de bailar.

Debido a lo anterior, se ha vuelto famoso junto a su esposa, pero Luis Hernández decidió realizar su tutorial y sacar sus mejores pasos, con el fin de definir quien es el mejor bailarín del momento.

Ok ok perdón @J_Pietra me agarraste en mis 5 minutos tóxicos del día 😩 jaja…una disculpa pública amigo.

Pero aprovechando el tweet, según tu criterio…Quién es mejor bailarín, Lobo Vázquez o yo? Jajaja Abrazo!! Este baile es para ti Pietra ❤️ pic.twitter.com/HJYGMuCPQr

— Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) September 29, 2020