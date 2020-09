Pierde la vida mamá de Daniela Romo

Este fin de semana Daniela Romo utilizó sus redes sociales para confirmar que su mamá, mejor conocida como Doña Tere había muerto a los 95 años de edad.

Hasta este momento se desconocen las causas de su deceso, pero ha decidido informar a su público y amigos por este triste momento.

La noticia desencadenó todo tipo de muestras de cariño a través de los comentarios, donde resaltaron mensajes de sus compañeros con quienes ha compartido su carrera.

Más tarde, la actriz dedicó algunas palabras acompañadas de una serie de imágenes que conmovieron aún más a todos sus compañeros, amigos y seguidores de sus redes sociales.

“Mamita Solo por ti viví. Gracias por tu ser que es mi esencia, por tus ternuras y tus locuras, por tanto que no alcanzan las palabras. Honraré tu amor y tu ejemplo.Honraré tu vida que es la mía. Yo en ti siempre. Tú siempre en mí. Gracias Gracias Gracias. Madre mía Mujer divina. Sembraste tanto amor en tantos corazones que ahora me están abrazando a mí. Qué orgullo que precisamente tú fueras mi madre!! Te AMO con todo lo que soy. Te llevo siempre en mi. Abre tus fuertes alas y vuela con tu ritmo y alegría incomparables, que en ese cuerpecito ya no cabía un alma tan grande. De tu mano siempre he de seguir. GRACIAS A TODOS POR TANTO ABRAZO Y COBIJO. DANIELA ROMO”, finaliza el mensaje con el que siempre recordará a su mamá.