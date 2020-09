José Ron cuenta su experiencia con un ¡OVNI!

Para José Ron este fin de semana fue para confirmar que los ovnis existen y que fue testigo de uno de estos objetos voladores no identificados.

A través de sus redes sociales, el actor aseguró haber visto a un ovni y que estaba impresionado con el momento.

“Acabo de ver un ovni!!! Y es neta! Es real!!! No mames!!!”, se lee en el tuit que ha generado todo tipo de reacciones algunos de sus seguidores se han tomado con humor estos comentarios que sin duda han logrado viralizarse.

Acabo de ver un ovni!!! Y es neta! Es real ‘!! No mames 😱!!!!!!

Más tarde, grabó un vídeo explicando que con sus propios ojos pudo ver a este objeto volador y que está seguro de su existencia.

“Sé que muchos no me van a creer y seguramente muchos van a decir:’este güey que pedo’. Pero como hoy les puse en la madrugada en mi Twitter, y nadie me puede decir lo contrario (…) Vi como se movía y como se aparecía”, declaró el actor emocionado.